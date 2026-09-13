Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY074 30л. 1500Вт серебристый/черный
Hyundai MIO-HY074 – это мини-печь с интуитивным управлением и варьируемыми условиями готовки. Устройство может готовить с использованием нижнего или верхнего жара, а также обоих сразу для равномерной термической обработки с двух сторон. Температура настраивается в диапазоне от 100 до 250 градусов. Каждому из параметров соответствует отдельный механический круговой переключатель на лицевой панели, третий переключатель отвечает за настройку таймера (крайнее значение – 120 минут). Когда печь работает, переключатели не нагреваются. Для того, чтобы понять, готова ли печь Hyundai MIO-HY074 к работе, в неё интегрирован световой индикатор. Печь быстро прогревается до рабочей температуры благодаря мощности 1500 Ватт. Внутренний объём прибора составляет 30 литров, чего вполне достаточно для приготовления крупных блюд, рассчитанных на несколько человек. Дверца изготовлена из жаропрочного прозрачного стекла, а изнутри мини-печь подсвечена лампами. Это сделано для того, чтобы следить за состоянием еды во время готовки. Стекло удерживает жар и не выпускает его наружу. Звуковой индикатор уведомляет о завершении работы. В комплекте с данной моделью поставляется эмалированный прямоугольный противень со специальным эргономичным ухватом, решётка-гриль, а также поддон для сбора крошек и масла. Эти аксессуары помогут выбрать подходящий вариант приготовления для каждого кулинарного шедевра. Стабильность конструкции обеспечивают ножки с нескользящей опорой. В комплект входит инструкция на русском языке.
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