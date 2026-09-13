Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый

Мини-печь Hyundai MIO-HY077 – верный компактный помощник для любой хозяйки и любителей кулинарии. Внешне данная модель по габаритам скорее напоминает микроволновую печь, чем полноценный громоздкий духовой шкаф. Однако она ничем не уступает ему в функциональности. Прибор может нагревать блюдо снизу, сверху или с обеих сторон сразу, с конвектором или без него. Также в нём можно и быстро разморозить любой продукт – для этого предусмотрен отдельный режим одного из поворотных регуляторов. Всего таких переключателей три: один отвечает за температуру, второй – за направление нагрева и активацию циркуляции воздуха, а третий – это таймер с максимальным временем до 120 минут. Подобная вариативность способов настройки позволяет готовить любые кулинарные шедевры, точно соблюдая их изначальную рецептуру. Благодаря мощности 1500 Ватт Hyundai MIO-HY077 быстро разогревается до заданной температуры, а максимальная для неё – 250 градусов. Этого вполне достаточно даже для блюд, требующих высокого жара в течение короткого времени. Таких, как пицца или небольшие пироги. В данном приборе они будут идеально приготовлены до хрустящей корочки без риска пригорания. Для удобства данная модель оснащена двумя прозрачными стеклянными дверцами, открывающимися вертикально. Такая конструкция упрощает извлечение противня или решётки и позволяет наблюдать за процессом готовки. Но стекло не только помогает следить за готовностью пищи, но и отлично держит жар. Ножки мини-печи Hyundai MIO-HY077 изготовлены из нескользящего прорезиненного материала, так что устойчиво стоят на любой поверхности и не двигаются.