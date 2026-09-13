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Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый

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Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Объем
30 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Мощность
1500 Вт
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703709
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Индикаторы
включения, завершения работы
Основной цвет
серебро
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
распашные дверцы, таймер, 12 режимов, подсветка, звуковая индикация
Вертел
да
Объем
30 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Управление
механическое
Мощность
1500 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х41х39
Вес, кг.
7.7

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый

Мини-печь Hyundai MIO-HY077 – верный компактный помощник для любой хозяйки и любителей кулинарии. Внешне данная модель по габаритам скорее напоминает микроволновую печь, чем полноценный громоздкий духовой шкаф. Однако она ничем не уступает ему в функциональности. Прибор может нагревать блюдо снизу, сверху или с обеих сторон сразу, с конвектором или без него. Также в нём можно и быстро разморозить любой продукт – для этого предусмотрен отдельный режим одного из поворотных регуляторов. Всего таких переключателей три: один отвечает за температуру, второй – за направление нагрева и активацию циркуляции воздуха, а третий – это таймер с максимальным временем до 120 минут. Подобная вариативность способов настройки позволяет готовить любые кулинарные шедевры, точно соблюдая их изначальную рецептуру. Благодаря мощности 1500 Ватт Hyundai MIO-HY077 быстро разогревается до заданной температуры, а максимальная для неё – 250 градусов. Этого вполне достаточно даже для блюд, требующих высокого жара в течение короткого времени. Таких, как пицца или небольшие пироги. В данном приборе они будут идеально приготовлены до хрустящей корочки без риска пригорания. Для удобства данная модель оснащена двумя прозрачными стеклянными дверцами, открывающимися вертикально. Такая конструкция упрощает извлечение противня или решётки и позволяет наблюдать за процессом готовки. Но стекло не только помогает следить за готовностью пищи, но и отлично держит жар. Ножки мини-печи Hyundai MIO-HY077 изготовлены из нескользящего прорезиненного материала, так что устойчиво стоят на любой поверхности и не двигаются.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY077 30л. 1500Вт серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Индикаторы
включения, завершения работы
Основной цвет
серебро
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
распашные дверцы, таймер, 12 режимов, подсветка, звуковая индикация
Вертел
да
Объем
30 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Управление
механическое
Развернуть
Мощность
1500 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Hyundai MIO-HY077 – верный компактный помощник для любой хозяйки и любителей кулинарии. Внешне данная модель по габаритам скорее напоминает микроволновую печь, чем полноценный громоздкий духовой шкаф. Однако она ничем не уступает ему в функциональности. Прибор может нагревать блюдо снизу, сверху или с обеих сторон сразу, с конвектором или без него. Также в нём можно и быстро разморозить любой продукт – для этого предусмотрен отдельный режим одного из поворотных регуляторов. Всего таких переключателей три: один отвечает за температуру, второй – за направление нагрева и активацию циркуляции воздуха, а третий – это таймер с максимальным временем до 120 минут. Подобная вариативность способов настройки позволяет готовить любые кулинарные шедевры, точно соблюдая их изначальную рецептуру. Благодаря мощности 1500 Ватт Hyundai MIO-HY077 быстро разогревается до заданной температуры, а максимальная для неё – 250 градусов. Этого вполне достаточно даже для блюд, требующих высокого жара в течение короткого времени. Таких, как пицца или небольшие пироги. В данном приборе они будут идеально приготовлены до хрустящей корочки без риска пригорания. Для удобства данная модель оснащена двумя прозрачными стеклянными дверцами, открывающимися вертикально. Такая конструкция упрощает извлечение противня или решётки и позволяет наблюдать за процессом готовки. Но стекло не только помогает следить за готовностью пищи, но и отлично держит жар. Ножки мини-печи Hyundai MIO-HY077 изготовлены из нескользящего прорезиненного материала, так что устойчиво стоят на любой поверхности и не двигаются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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