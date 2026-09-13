Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
28
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703601
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Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 объемом 28 л поддерживает режим гриля с конвекцией. Он обеспечивает равномерное запекание и формирование хрустящей корочки. Предусмотрена возможность регулировки температурных значений в пределах от 40 до 250 °C. Контролировать течение кулинарного процесса позволяет мощная подсветка.
Управление функционалом мини-печи Hyundai MIO-HY096 осуществляется через сенсорную панель управления. Дисплей транслирует установленные параметры. Рассчитанный на 180 минут таймер приостанавливает работу модели в обозначенный временной интервал. Звуковой сигнал информирует о готовности пищи. Крошки поступают в предусмотренный конструкцией поддон.
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 объемом 28 л поддерживает режим гриля с конвекцией. Он обеспечивает равномерное запекание и формирование хрустящей корочки. Предусмотрена возможность регулировки температурных значений в пределах от 40 до 250 °C. Контролировать течение кулинарного процесса позволяет мощная подсветка.
Управление функционалом мини-печи Hyundai MIO-HY096 осуществляется через сенсорную панель управления. Дисплей транслирует установленные параметры. Рассчитанный на 180 минут таймер приостанавливает работу модели в обозначенный временной интервал. Звуковой сигнал информирует о готовности пищи. Крошки поступают в предусмотренный конструкцией поддон.
Мини-печь Hyundai MIO-HY096 28л. 1600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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