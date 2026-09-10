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Мини-печь BBK OE3070M Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь BBK OE3070M Black

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Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 1
Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 2
Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 3
Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 4
Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
  • Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 1
  • Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 2
  • Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 3
  • Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 4
  • Мини-печь BBK OE3070M Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327042
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
мини-печь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х38х38
Вес, кг.
8.4

Описание товара Мини-печь BBK OE3070M Black

Электрическая печь OE3070M с легкостью сможет заменить обычную духовку. Благодаря довольно компактным размерам и при этом внушительному объему в 30 литров эта печь позволяет приготовить как отдельные блюда, так и птицу целиком (для любителей курочки гриль в комплекте присутствует вертел). Три режима работы внутренних нагревательных элементов, внутренняя подсветка, поддержка основных функций - гриль, жарка, запекание, регулировка нагрева духовки от 100 до 250 градусов, таймер на 60 минут и автоматическое отключение – все это помогает приготовить именно то блюдо, которое придется по душе каждому. В комплекте также имеется поддон для крошек – при приготовлении хрустящих тостов печь всегда останется чистой.

Отзывы о товаре Мини-печь BBK OE3070M Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
мини-печь
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая печь OE3070M с легкостью сможет заменить обычную духовку. Благодаря довольно компактным размерам и при этом внушительному объему в 30 литров эта печь позволяет приготовить как отдельные блюда, так и птицу целиком (для любителей курочки гриль в комплекте присутствует вертел). Три режима работы внутренних нагревательных элементов, внутренняя подсветка, поддержка основных функций - гриль, жарка, запекание, регулировка нагрева духовки от 100 до 250 градусов, таймер на 60 минут и автоматическое отключение – все это помогает приготовить именно то блюдо, которое придется по душе каждому. В комплекте также имеется поддон для крошек – при приготовлении хрустящих тостов печь всегда останется чистой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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