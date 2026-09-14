Описание товара Мини-печь Smeg COF01BLEU черная

Мини-печь Smeg COF01BLEU — независимая электрическая компактная духовка в характерном стиле 50?х годов, выполненная в глубоком черном цвете. Эстетика ретро сочетается с современными элементами управления, что делает прибор выразительным акцентом на кухне и функциональным рабочим инструментом. Габариты 40?50?50 см позволяют разместить устройство в небольшом кухонном модуле или использовать как вспомогательный вариант для загородного дома. Откидная дверца с тройным стеклом обеспечивает хорошую термоизоляцию и аккуратный внешний вид без громоздких деталей. Внутренние возможности рассчитаны на широкий спектр блюд: десять рабочих режимов дают свободу для запекания, гриля и конвекции. Тридцать три автоматические программы упрощают процесс приготовления, устанавливая оптимальные сочетания времени и температуры. Полностью паровой режим создает насыщенную пару для бережного приготовления хлеба и мяса, сохраняя сочность и аромат. Комбинация конвекции с паром помогает получить хрустящую корочку и равномерно пропеченную середину. Электрический гриль мощностью 0,9 кВт с режимом гриль+конвекция дает быстрый поджар и выраженный румянец на поверхности. Нижний нагревный элемент мощностью 700 Вт особенно полезен при выпечке, обеспечивая хрустящую корочку снизу. Режимы аэрогриля и аэрофритюра имитируют жарку в масле с минимальным его количеством за счет интенсивной циркуляции горячего воздуха. Размораживание и подогрев расширяют сценарии использования, превращая прибор также в помощник для быстрых бытовых задач. Удобство эксплуатации дополнено продуманными деталями: три уровня приготовления с навесными направляющими позволяют одновременно разместить несколько противней. Эмаль во внутренней камере устойчива к высоким температурам и облегчает очистку от жировых отложений. Галогенное освещение дает яркий и равномерный обзор блюд во время процесса. Электронное управление в сочетании с поворотными регуляторами, кнопками, дисплеем и таймером обеспечивает точную настройку параметров и простоту контроля времени. Дополнительные преимущества — защита от детей, длина сетевого кабеля 100 см и совместимость с напряжением 220-240 В при частоте 50/60 Гц, что упрощает подключение в стандартной сети. Вес нетто 17,5 кг и брутто 26,2 кг указывают на прочную конструкцию при разумном уровне мобильности для переноски и установки. Традиционная система очистки делает уход предсказуемым и не требует специальных средств. Компактный прибор подходит для небольших семей, любителей домашней выпечки, для дачи или как вторая духовка при приготовлении праздничных блюд. Такой набор характеристик сочетает ретро-дизайн с универсальными кулинарными возможностями, позволяя готовить разнообразные блюда без сложных настроек. Мини-печь Smeg COF01BLEU — независимая электрическая компактная духовка в характерном стиле 50?х годов, выполненная в глубоком черном цвете. Эстетика ретро сочетается с современными элементами управления, что делает прибор выразительным акцентом на кухне и функциональным рабочим инструментом. Внутренние возможности рассчитаны на широкий спектр блюд: десять режимов, тридцать три автоматические программы и функция 100% пара для бережного приготовления. Гриль с конвекцией и режимы аэрогриля расширяют техники готовки, а эмалированная камера и галогенное освещение обеспечивают удобство ухода и контроля за процессом. Габариты: 40?50?50 см Число режимов: 10; Автопрограмм: 33 Гриль: электрический 0,9 кВт; Нижний нагрев: 700 Вт Паровой режим 100%; Конвекция с паром и без 3 уровня, навесные направляющие, эмаль внутри Электронное управление, дисплей, таймер, защита от детей Тройное стекло дверцы, откидная дверца, длина кабеля 100 см встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети