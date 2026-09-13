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Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
35
Минимальная температура
90 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1600
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703510
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
35
Минимальная температура
90 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1600
Размеры в упаковке, см
59х41х38
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный

Мини-печь Hyundai MIO-HY082 выполнена в прочном термоизолированном металлическом корпусе и имеет внутренний объем 38 л. Она оснащена 9 автоматическими программами для приготовления блюд на вертеле, с комбинированием сторон нагрева, в режимах гриля и конвекции. Подсветка и двойное стекло на дверце обеспечивают контроль готовности. Мини-печь Hyundai MIO-HY082 предлагает простую настройку параметров при помощи электронной панели с дисплеем. Таймер обратного отсчета предусматривает программирование необходимого времени приготовления до 120 минут. Прорезиненные ножки исключают скольжение техники. Для защиты от изменения настроек детьми реализована функция блокировки панели управления.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
35
Минимальная температура
90 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1600
Описание
Мини-печь Hyundai MIO-HY082 выполнена в прочном термоизолированном металлическом корпусе и имеет внутренний объем 38 л. Она оснащена 9 автоматическими программами для приготовления блюд на вертеле, с комбинированием сторон нагрева, в режимах гриля и конвекции. Подсветка и двойное стекло на дверце обеспечивают контроль готовности. Мини-печь Hyundai MIO-HY082 предлагает простую настройку параметров при помощи электронной панели с дисплеем. Таймер обратного отсчета предусматривает программирование необходимого времени приготовления до 120 минут. Прорезиненные ножки исключают скольжение техники. Для защиты от изменения настроек детьми реализована функция блокировки панели управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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