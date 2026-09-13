Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
35
Минимальная температура
90 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703510
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Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный
Мини-печь Hyundai MIO-HY082 выполнена в прочном термоизолированном металлическом корпусе и имеет внутренний объем 38 л. Она оснащена 9 автоматическими программами для приготовления блюд на вертеле, с комбинированием сторон нагрева, в режимах гриля и конвекции. Подсветка и двойное стекло на дверце обеспечивают контроль готовности.
Мини-печь Hyundai MIO-HY082 предлагает простую настройку параметров при помощи электронной панели с дисплеем. Таймер обратного отсчета предусматривает программирование необходимого времени приготовления до 120 минут. Прорезиненные ножки исключают скольжение техники. Для защиты от изменения настроек детьми реализована функция блокировки панели управления.
Мини-печь Hyundai MIO-HY082 выполнена в прочном термоизолированном металлическом корпусе и имеет внутренний объем 38 л. Она оснащена 9 автоматическими программами для приготовления блюд на вертеле, с комбинированием сторон нагрева, в режимах гриля и конвекции. Подсветка и двойное стекло на дверце обеспечивают контроль готовности.
Мини-печь Hyundai MIO-HY082 предлагает простую настройку параметров при помощи электронной панели с дисплеем. Таймер обратного отсчета предусматривает программирование необходимого времени приготовления до 120 минут. Прорезиненные ножки исключают скольжение техники. Для защиты от изменения настроек детьми реализована функция блокировки панели управления.
Мини-печь Hyundai MIO-HY092 35л. 1600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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