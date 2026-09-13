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Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
30 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703859
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
30 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
сенсорное
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
да
Мощность духовки
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х41х36
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный

С удовольствием готовьте мясо, птицу и овощи на гриле или вертеле, выпекайте пирожки и булочки в компактной мини-печи Hyundai MIO-HY088. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность электрической духовки, гриля и тостера. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря мощности 1500 Вт. Объем камеры – 23 л. В ней можно готовить запеченные или жареные блюда на 2-4 человек. Удобное сенсорное управление. В одно касание включайте мини-печь, выбирайте автопрограммы, устанавливайте нужную температуру от 30 до 230 C, запускайте таймер, включайте внутреннее освещение. На светодиодном LED-дисплее отображается вся информация о процессе приготовления. 9 автопрограмм. Выбирайте нужную из различных предустановленных автопрограмм. Например, разморозку и поддержание тепла, приготовление тостов, пиццы, мяса и других блюд. Разнообразные режимы работы. Мини-печь оснащена вертелом для запекания цыпленка с хрустящей корочкой или овощей. Комбинируйте режимы верхнего и нижнего жара или используйте их по отдельности, чтобы приготовить разнообразные блюда. Например, стейки на решетке-гриль, сытный пирог или печенье. Для более равномерного распределения тепла по всей печи включайте конвекцию: даже крупные куски мяса хорошо пропекутся и не подгорят. Таймер до 2 часов. Расширьте список интересных блюд, которые вы сможете приготовить. Томите говядину в течение нескольких часов или расстаивайте дрожжевое тесто для пирогов. Поставьте блюда в мини-печь, включите таймер и смело занимайтесь своими делами. Большой набор аксессуаров. В комплекте с Hyundai MIO-HY088 идут решетка-гриль, прямоугольный противень, два ухвата – для снятия противня и решетки-гриль, вертел, поддон для крошек и масла. Готовьте самые разнообразные блюда легко и удобно. Эргономичный дизайн. Дверца оборудована двойным стеклом, поэтому мини-печь хорошо сохраняет тепло внутри и не нагревается во время работы. Модель легко открывать с помощью большой алюминиевой ручки черного цвета. Размещайте устройство, где вам удобно: устройство оборудовано нескользящими ножками. У мини-печи Hyundai MIO-HY088 компактные размеры и элегантный дизайн. Дополните вашу кухню современным и красивым устройством.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY088 23л. 1500Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
30 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
сенсорное
Управление со смартфона
Нет
Развернуть
Дисплей
да
Мощность духовки
1500
Страна производитель
Китай
Описание
С удовольствием готовьте мясо, птицу и овощи на гриле или вертеле, выпекайте пирожки и булочки в компактной мини-печи Hyundai MIO-HY088. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность электрической духовки, гриля и тостера. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря мощности 1500 Вт. Объем камеры – 23 л. В ней можно готовить запеченные или жареные блюда на 2-4 человек. Удобное сенсорное управление. В одно касание включайте мини-печь, выбирайте автопрограммы, устанавливайте нужную температуру от 30 до 230 C, запускайте таймер, включайте внутреннее освещение. На светодиодном LED-дисплее отображается вся информация о процессе приготовления. 9 автопрограмм. Выбирайте нужную из различных предустановленных автопрограмм. Например, разморозку и поддержание тепла, приготовление тостов, пиццы, мяса и других блюд. Разнообразные режимы работы. Мини-печь оснащена вертелом для запекания цыпленка с хрустящей корочкой или овощей. Комбинируйте режимы верхнего и нижнего жара или используйте их по отдельности, чтобы приготовить разнообразные блюда. Например, стейки на решетке-гриль, сытный пирог или печенье. Для более равномерного распределения тепла по всей печи включайте конвекцию: даже крупные куски мяса хорошо пропекутся и не подгорят. Таймер до 2 часов. Расширьте список интересных блюд, которые вы сможете приготовить. Томите говядину в течение нескольких часов или расстаивайте дрожжевое тесто для пирогов. Поставьте блюда в мини-печь, включите таймер и смело занимайтесь своими делами. Большой набор аксессуаров. В комплекте с Hyundai MIO-HY088 идут решетка-гриль, прямоугольный противень, два ухвата – для снятия противня и решетки-гриль, вертел, поддон для крошек и масла. Готовьте самые разнообразные блюда легко и удобно. Эргономичный дизайн. Дверца оборудована двойным стеклом, поэтому мини-печь хорошо сохраняет тепло внутри и не нагревается во время работы. Модель легко открывать с помощью большой алюминиевой ручки черного цвета. Размещайте устройство, где вам удобно: устройство оборудовано нескользящими ножками. У мини-печи Hyundai MIO-HY088 компактные размеры и элегантный дизайн. Дополните вашу кухню современным и красивым устройством.
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Отзывы


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