Портативная акустика Digma S-39 черный
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma S-39 черный
Портативная акустика Digma — это стильное и мощное устройство для воспроизведения музыки в любом месте. Эта колонка имеет современный и лаконичный черный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Благодаря версии Bluetooth 5.0 вы сможете подключать ее к различным устройствам без проводов и наслаждаться качественным звуком. С мощностью 25 Вт и двумя динамиками, колонка обеспечивает объемный и четкий моно звук. Аккумулятор емкостью 3000 мА·ч позволяет наслаждаться музыкой до 6 часов без подзарядки, что делает ее идеальной для прогулок и вечеринок на свежем воздухе. Компактность и вес в 2,18 кг позволяют легко переносить колонку и использовать ее в любое время и в любом месте. Хотя устройство и не имеет дисплея, его функциональность и удобство в использовании компенсируют этот аспект. Изготовленный из прочного пластика, корпус колонки обеспечивает надежность и долговечность. С отношением сигнал/шум в 65 дБ, вы можете быть уверены в хорошем качестве звука, который не будет искажен шумами. Портативная акустика Digma — это отличное сочетание стиля, мощности и удобства, подходящее для любых условий.
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