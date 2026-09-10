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Портативная акустика Digma S-39 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Digma S-39 черный

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Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 1
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 2
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Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 4
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Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 6
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 7
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 8
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 9
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 10
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 11
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 12
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 13
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 14
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 15
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 16
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 17
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 18
Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 1
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 2
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 3
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 4
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 5
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 6
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 7
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 8
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 9
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 10
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 11
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 12
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 13
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 14
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 15
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 16
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 17
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 18
  • Портативная акустика Digma S-39 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358750
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Цвет
черный
Особенности
Съемные ремешок (плечевой)
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
340x143x148мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
2.62

Описание товара Портативная акустика Digma S-39 черный

Портативная акустика Digma — это стильное и мощное устройство для воспроизведения музыки в любом месте. Эта колонка имеет современный и лаконичный черный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Благодаря версии Bluetooth 5.0 вы сможете подключать ее к различным устройствам без проводов и наслаждаться качественным звуком. С мощностью 25 Вт и двумя динамиками, колонка обеспечивает объемный и четкий моно звук. Аккумулятор емкостью 3000 мА·ч позволяет наслаждаться музыкой до 6 часов без подзарядки, что делает ее идеальной для прогулок и вечеринок на свежем воздухе. Компактность и вес в 2,18 кг позволяют легко переносить колонку и использовать ее в любое время и в любом месте. Хотя устройство и не имеет дисплея, его функциональность и удобство в использовании компенсируют этот аспект. Изготовленный из прочного пластика, корпус колонки обеспечивает надежность и долговечность. С отношением сигнал/шум в 65 дБ, вы можете быть уверены в хорошем качестве звука, который не будет искажен шумами. Портативная акустика Digma — это отличное сочетание стиля, мощности и удобства, подходящее для любых условий.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma S-39 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Цвет
черный
Особенности
Съемные ремешок (плечевой)
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
340x143x148мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma — это стильное и мощное устройство для воспроизведения музыки в любом месте. Эта колонка имеет современный и лаконичный черный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Благодаря версии Bluetooth 5.0 вы сможете подключать ее к различным устройствам без проводов и наслаждаться качественным звуком. С мощностью 25 Вт и двумя динамиками, колонка обеспечивает объемный и четкий моно звук. Аккумулятор емкостью 3000 мА·ч позволяет наслаждаться музыкой до 6 часов без подзарядки, что делает ее идеальной для прогулок и вечеринок на свежем воздухе. Компактность и вес в 2,18 кг позволяют легко переносить колонку и использовать ее в любое время и в любом месте. Хотя устройство и не имеет дисплея, его функциональность и удобство в использовании компенсируют этот аспект. Изготовленный из прочного пластика, корпус колонки обеспечивает надежность и долговечность. С отношением сигнал/шум в 65 дБ, вы можете быть уверены в хорошем качестве звука, который не будет искажен шумами. Портативная акустика Digma — это отличное сочетание стиля, мощности и удобства, подходящее для любых условий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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