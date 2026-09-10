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Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology RS1619XS+

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Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 1
Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 2
Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 3
Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 4
Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 5
Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology RS1619XS+ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
277 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354272
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
60х60х20
Вес, кг.
11.75

Описание товара Сетевое хранилище Synology RS1619XS+

RS1619xs+ — это высокопроизводительная и масштабируемая стоечная система NAS с формфактором 1U, которая поддерживает модернизацию памяти и конфигурацию кэша M.2 SSD. Эта система оптимизирована для современных предприятий, которым требуется гибкое, надежное и эффективное решение для хранения данных.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RS1619XS+




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание
RS1619xs+ — это высокопроизводительная и масштабируемая стоечная система NAS с формфактором 1U, которая поддерживает модернизацию памяти и конфигурацию кэша M.2 SSD. Эта система оптимизирована для современных предприятий, которым требуется гибкое, надежное и эффективное решение для хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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