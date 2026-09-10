Сетевое хранилище Synology RS1619XS+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
277 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354272
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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
60х60х20
Вес, кг.
11.75
Описание товара Сетевое хранилище Synology RS1619XS+
RS1619xs+ — это высокопроизводительная и масштабируемая стоечная система NAS с формфактором 1U, которая поддерживает модернизацию памяти и конфигурацию кэша M.2 SSD. Эта система оптимизирована для современных предприятий, которым требуется гибкое, надежное и эффективное решение для хранения данных.
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Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
RS1619xs+ — это высокопроизводительная и масштабируемая стоечная система NAS с формфактором 1U, которая поддерживает модернизацию памяти и конфигурацию кэша M.2 SSD. Эта система оптимизирована для современных предприятий, которым требуется гибкое, надежное и эффективное решение для хранения данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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