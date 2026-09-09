Кресло Бюрократ CH-599AV/TW-11 на полозьях черный TW-01 сиденье черный TW-11 сетка/ткань
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на полозьях
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
567 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311768
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
13.55
Описание товара Кресло Бюрократ CH-599AV/TW-11 на полозьях черный TW-01 сиденье черный TW-11 сетка/ткань
Масса: 13,05 кг. Габариты: 75х38х67 см. Ширина сиденья: 50,5 см. Каркас металлический, разборный.
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Теги товара: на полозьях, тканевые, сетчатые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Масса: 13,05 кг. Габариты: 75х38х67 см. Ширина сиденья: 50,5 см. Каркас металлический, разборный.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на полозьях, тканевые, сетчатые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на полозьях, тканевые, сетчатые
Кресло Бюрократ CH-599AV/TW-11 на полозьях черный TW-01 сиденье черный TW-11 сетка/ткань - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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