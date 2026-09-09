Бумага Lomond Simply 0102152 A4/260г/м2/50л./белый CIE148% глянцевое для струйной печати
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197923
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
675
Описание товара Бумага Lomond Simply 0102152 A4/260г/м2/50л./белый CIE148% глянцевое для струйной печати
Цвет - белый, CIE148%, для струйной печати. Глянцевые бумаги имеют гладкую блестящую поверхность. Они наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Глянцевые бумаги по виду наиболее соответствуют фотографии. Это лучшие бумаги для печати ярких фотореалистичных изображений. На глянцевых бумагах лучше печатать водорастворимыми чернилами. Пигментные чернила, содержащие крупные частицы, могут немного смазываться. Водорастворимые чернила быстро впитываются и сохнут, обеспечивая насыщенное стойкое изображение.
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Цвет - белый, CIE148%, для струйной печати. Глянцевые бумаги имеют гладкую блестящую поверхность. Они наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Глянцевые бумаги по виду наиболее соответствуют фотографии. Это лучшие бумаги для печати ярких фотореалистичных изображений. На глянцевых бумагах лучше печатать водорастворимыми чернилами. Пигментные чернила, содержащие крупные частицы, могут немного смазываться. Водорастворимые чернила быстро впитываются и сохнут, обеспечивая насыщенное стойкое изображение.
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Бумага Lomond Simply 0102152 A4/260г/м2/50л./белый CIE148% глянцевое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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