Бумага Lomond 0102015 A4/190г/м2/50л./белый матовое для струйной печати
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Характеристики
Описание товара Бумага Lomond 0102015 A4/190г/м2/50л./белый матовое для струйной печати
Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Для легких сортов рекомендуется умеренная «заливка» листа чернилами. Бумаги средней и высокой плотности используются при интенсивной «заливке». Чернила быстро впитываются и сохнут. Поэтому практически сразу можно печатать на обратной стороне. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз. Матовые бумаги уступают глянцевым в том, что касается передачи тонких градаций цветов, особенно темных.
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