Michael Jackson - Invincible (0190758664613) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
INVINCIBLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184920
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
INVINCIBLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Unbreakable, Heartbreaker, Invincible, Break of Dawn, Heaven Can Wait, You Rock My World, Butterflies, Speechless, 2000 Watts, You Are My Life, Privacy, Don’t Walk Away, Cry, The Lost Children, Whatever Happens, Threatened
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - Invincible (0190758664613) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Unbreakable
|6:25
|A2
|Heartbreaker
|5:10
|A3
|Invincible
|4:45
|A4
|Break Of Dawn
|5:32
|B1
|Heaven Can Wait
|4:49
|B2
|You Rock My World
|5:39
|B3
|Butterflies
|4:40
|B4
|Speechless
|3:18
|C1
|2000 Watts
|4:24
|C2
|You Are My Life
|4:33
|C3
|Privacy
|5:05
|C4
|Don't Walk Away
|4:25
|D1
|Cry
|5:01
|D2
|The Lost Children
|4:00
|D3
|Whatever Happens
|4:56
|D4
|Threatened
|4:19
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
INVINCIBLE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Unbreakable, Heartbreaker, Invincible, Break of Dawn, Heaven Can Wait, You Rock My World, Butterflies, Speechless, 2000 Watts, You Are My Life, Privacy, Don’t Walk Away, Cry, The Lost Children, Whatever Happens, Threatened
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Unbreakable
|6:25
|A2
|Heartbreaker
|5:10
|A3
|Invincible
|4:45
|A4
|Break Of Dawn
|5:32
|B1
|Heaven Can Wait
|4:49
|B2
|You Rock My World
|5:39
|B3
|Butterflies
|4:40
|B4
|Speechless
|3:18
|C1
|2000 Watts
|4:24
|C2
|You Are My Life
|4:33
|C3
|Privacy
|5:05
|C4
|Don't Walk Away
|4:25
|D1
|Cry
|5:01
|D2
|The Lost Children
|4:00
|D3
|Whatever Happens
|4:56
|D4
|Threatened
|4:19
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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