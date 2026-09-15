Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 627715
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602517762411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stronger Than Me, You Sent Me Flying (Cherry), Know You Now, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind, Moody's Mood For Love (Teo Licks), (There Is) No Greater Love, In My Bed, Take The Box, October Song, What Is It About Men?, Help Yourself, Amy Amy Amy (Outro)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка
Виниловое переиздание дебютного альбома Frank британской певицы Amy Winehouse. Пластинка вышла в 2003 году и занял 13 строчку британского чарта. На родине альбом удостоился трижды платинового статуса. Данное издание включает дополнительный буклет с текстами песен. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602517762411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stronger Than Me, You Sent Me Flying (Cherry), Know You Now, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind, Moody's Mood For Love (Teo Licks), (There Is) No Greater Love, In My Bed, Take The Box, October Song, What Is It About Men?, Help Yourself, Amy Amy Amy (Outro)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Виниловое переиздание дебютного альбома Frank британской певицы Amy Winehouse. Пластинка вышла в 2003 году и занял 13 строчку британского чарта. На родине альбом удостоился трижды платинового статуса. Данное издание включает дополнительный буклет с текстами песен. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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