Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка
Мировая суперзвезда Адель возвращается! “30”, четвертый студийный альбом знаменитой певицы, увидит свет уже 19 ноября на Columbia Records на CD и на черном 180-граммовом виниле. В преддверии выхода новой работы Адель также поделилась и новым синглом и видеоклипом на Easy On Me. Для работы над клипом, снятом в прошлом месяце в Квебеке, Адель вновь объединила силы с режиссером и лауреатом Каннского фестиваля Ксавье Доланом (Mommy, Its Only The End The World). «Я искренне надеялся, что это произойдет», — отметил Долан. — «Для меня нет ничего сильнее, чем артисты, воссоединившиеся после долгих лет разлуки. Я изменился. Адель изменилась. И это возможность отметить, как мы оба развивались и как мы оба остались верны нашим самым дорогим темам. Все как всегда — и все по-другому». Видео начинается в том же доме, который пара использовала для съемок клипа на нашумевший в 2015 году сингл Адель Hello. 30 — первая новая музыка Адель с момента выхода ее третьего студийного альбома 25 в ноябре 2015 года. Альбом спродюсирован при участии давних соратников Адель — Грега Керстина, Макса Мартина, Shellback и Тобиаса Джессо-младшего, — а также новых коллабораторов в лице Inflo и Людвига Гёранссона. С момента выхода своего дебютного альбома 19 в 2008 году Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц своего поколения. Ее признанный критиками дебютный альбом собрал более 6.5 миллионов продаж по всему миру, а в Великобритании он стал 8-кратно платиновым. В возрасте 19 лет Адель стала первой в истории обладательницей премии Brit Critics Choice Award. Похвалы, полученные Адель, только умножились, так как в следующем году она стала лучшей новой артисткой и лучшей исполнительницей женского поп-вокала на церемонии вручения премии «Грэмми». Сейчас, когда Адель вступает в новую жизнь, за ее плечами 15 премий «Грэмми», 9 наград Brit Award, 18 премий Billboard, 2 премии Айвора Новелло (The Ivors), 1 «Золотой глобус», 1 «Оскар» и 5 American Music Awards. Адель продала 11.5 миллионов альбомов только в Великобритании и 48 миллионов альбомов по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Отзывы о товаре Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка