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Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка

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Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 1
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 2
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 3
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 4
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 5
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 6
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 7
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 8
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 9
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 10
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 11
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 12
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Soul
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 1
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 2
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 3
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 4
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 5
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 6
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 7
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 8
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 9
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 10
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 11
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 12
  • Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399379714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Soul
Трек-лист
Strangers By Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка

Мировая суперзвезда Адель возвращается! “30”, четвертый студийный альбом знаменитой певицы, увидит свет уже 19 ноября на Columbia Records на CD и на черном 180-граммовом виниле. В преддверии выхода новой работы Адель также поделилась и новым синглом и видеоклипом на Easy On Me. Для работы над клипом, снятом в прошлом месяце в Квебеке, Адель вновь объединила силы с режиссером и лауреатом Каннского фестиваля Ксавье Доланом (Mommy, Its Only The End The World). «Я искренне надеялся, что это произойдет», — отметил Долан. — «Для меня нет ничего сильнее, чем артисты, воссоединившиеся после долгих лет разлуки. Я изменился. Адель изменилась. И это возможность отметить, как мы оба развивались и как мы оба остались верны нашим самым дорогим темам. Все как всегда — и все по-другому». Видео начинается в том же доме, который пара использовала для съемок клипа на нашумевший в 2015 году сингл Адель Hello. 30 — первая новая музыка Адель с момента выхода ее третьего студийного альбома 25 в ноябре 2015 года. Альбом спродюсирован при участии давних соратников Адель — Грега Керстина, Макса Мартина, Shellback и Тобиаса Джессо-младшего, — а также новых коллабораторов в лице Inflo и Людвига Гёранссона. С момента выхода своего дебютного альбома 19 в 2008 году Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц своего поколения. Ее признанный критиками дебютный альбом собрал более 6.5 миллионов продаж по всему миру, а в Великобритании он стал 8-кратно платиновым. В возрасте 19 лет Адель стала первой в истории обладательницей премии Brit Critics Choice Award. Похвалы, полученные Адель, только умножились, так как в следующем году она стала лучшей новой артисткой и лучшей исполнительницей женского поп-вокала на церемонии вручения премии «Грэмми». Сейчас, когда Адель вступает в новую жизнь, за ее плечами 15 премий «Грэмми», 9 наград Brit Award, 18 премий Billboard, 2 премии Айвора Новелло (The Ivors), 1 «Золотой глобус», 1 «Оскар» и 5 American Music Awards. Адель продала 11.5 миллионов альбомов только в Великобритании и 48 миллионов альбомов по всему миру.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399379714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Soul
Трек-лист
Strangers By Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мировая суперзвезда Адель возвращается! “30”, четвертый студийный альбом знаменитой певицы, увидит свет уже 19 ноября на Columbia Records на CD и на черном 180-граммовом виниле. В преддверии выхода новой работы Адель также поделилась и новым синглом и видеоклипом на Easy On Me. Для работы над клипом, снятом в прошлом месяце в Квебеке, Адель вновь объединила силы с режиссером и лауреатом Каннского фестиваля Ксавье Доланом (Mommy, Its Only The End The World). «Я искренне надеялся, что это произойдет», — отметил Долан. — «Для меня нет ничего сильнее, чем артисты, воссоединившиеся после долгих лет разлуки. Я изменился. Адель изменилась. И это возможность отметить, как мы оба развивались и как мы оба остались верны нашим самым дорогим темам. Все как всегда — и все по-другому». Видео начинается в том же доме, который пара использовала для съемок клипа на нашумевший в 2015 году сингл Адель Hello. 30 — первая новая музыка Адель с момента выхода ее третьего студийного альбома 25 в ноябре 2015 года. Альбом спродюсирован при участии давних соратников Адель — Грега Керстина, Макса Мартина, Shellback и Тобиаса Джессо-младшего, — а также новых коллабораторов в лице Inflo и Людвига Гёранссона. С момента выхода своего дебютного альбома 19 в 2008 году Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц своего поколения. Ее признанный критиками дебютный альбом собрал более 6.5 миллионов продаж по всему миру, а в Великобритании он стал 8-кратно платиновым. В возрасте 19 лет Адель стала первой в истории обладательницей премии Brit Critics Choice Award. Похвалы, полученные Адель, только умножились, так как в следующем году она стала лучшей новой артисткой и лучшей исполнительницей женского поп-вокала на церемонии вручения премии «Грэмми». Сейчас, когда Адель вступает в новую жизнь, за ее плечами 15 премий «Грэмми», 9 наград Brit Award, 18 премий Billboard, 2 премии Айвора Новелло (The Ivors), 1 «Золотой глобус», 1 «Оскар» и 5 American Music Awards. Адель продала 11.5 миллионов альбомов только в Великобритании и 48 миллионов альбомов по всему миру.


Теги товара: Соул
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Отзывы


Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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