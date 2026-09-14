David Bowie - Station To Station (50Th Anniversary) (Picture) (5021732811196) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
STATION TO STATION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732981
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732811196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
STATION TO STATION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Station to Station, Golden Years, Word On a Wing, TVC15, Stay, Wild Is the Wind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Station To Station (50Th Anniversary) (Picture) (5021732811196) виниловая пластинка
«Station To Station» — десятый студийный альбом Дэвида Боуи. Вышедший в 1976 году, он знаменует собой один из многочисленных музыкальных переходов Боуи — от рока, фанка и соула, характерных для его предыдущих альбомов, к электронной музыке. Лимитированное издание на picture виниле, с постером. С песней «Station To Station» музыкант достиг пятого места в британских чартах. В США альбом поднялся на третье место.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732811196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
STATION TO STATION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Station to Station, Golden Years, Word On a Wing, TVC15, Stay, Wild Is the Wind
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
«Station To Station» — десятый студийный альбом Дэвида Боуи. Вышедший в 1976 году, он знаменует собой один из многочисленных музыкальных переходов Боуи — от рока, фанка и соула, характерных для его предыдущих альбомов, к электронной музыке. Лимитированное издание на picture виниле, с постером. С песней «Station To Station» музыкант достиг пятого места в британских чартах. В США альбом поднялся на третье место.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
David Bowie - Station To Station (50Th Anniversary) (Picture) (5021732811196) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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