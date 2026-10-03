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Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка

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Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 1
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 2
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 3
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 4
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 5
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 6
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 7
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 8
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 9
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 1
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 2
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 3
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 4
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 5
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 6
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 7
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 8
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 9
  • Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99473
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751296213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lay Back In The Arms Of Someone, Something's Been Making Me Blue, If You Think You Know How To Love Me, Pass It Around, I'll Meet You At Midnight, Number On My Wall (Bonustrack), Living Next Door To Alice, Changing All The Time, Don't Play Your Rock'N'roll To Me, Back To Bradford, Wild Wild Angels, Little Town Flirt (Bonustrack), If You Think You Know How To Love Me (Bonustrack), It's Your Life, Oh Carol, Mexican Girl, Stumblin' In, Needles And Pins, Do To Me, Babe It's Up To You, Take Good Care
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка

Track List

A1Lay Back In The Arms Of Someone4:04
A2Something's Been Making Me Blue3:00
A3If You Think You Know How To Love Me3:23
A4Pass It Around3:06
A5I'll Meet You At Midnight3:14
A6Number On My Wall3:38
B1Living Next Door To Alice3:26
B2Changing All The Time3:24
B3Don't Play Your Rock'n'Roll To Me3:19
B4Back To Bradford2:43
B5Wild Wild Angels3:55
B6Little Town Flirt3:25
B7If You Think You Know How To Love Me3:03
C1It's Your Life3:33
C2Oh Carol3:39
C3Mexican Girl3:57
C4Stumblin' In3:57
C5Needles And Pins2:43
C6Do To Me3:17
D1Babe It's Up To You3:43
D2Take Good Care Of My Baby3:23
D3San Francisco Bay3:17
D4For A Few Dollars More3:33
D5Run To Me4:12
D6Hey Baby3:11

Отзывы о товаре Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751296213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lay Back In The Arms Of Someone, Something's Been Making Me Blue, If You Think You Know How To Love Me, Pass It Around, I'll Meet You At Midnight, Number On My Wall (Bonustrack), Living Next Door To Alice, Changing All The Time, Don't Play Your Rock'N'roll To Me, Back To Bradford, Wild Wild Angels, Little Town Flirt (Bonustrack), If You Think You Know How To Love Me (Bonustrack), It's Your Life, Oh Carol, Mexican Girl, Stumblin' In, Needles And Pins, Do To Me, Babe It's Up To You, Take Good Care
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lay Back In The Arms Of Someone4:04
A2Something's Been Making Me Blue3:00
A3If You Think You Know How To Love Me3:23
A4Pass It Around3:06
A5I'll Meet You At Midnight3:14
A6Number On My Wall3:38
B1Living Next Door To Alice3:26
B2Changing All The Time3:24
B3Don't Play Your Rock'n'Roll To Me3:19
B4Back To Bradford2:43
B5Wild Wild Angels3:55
B6Little Town Flirt3:25
B7If You Think You Know How To Love Me3:03
C1It's Your Life3:33
C2Oh Carol3:39
C3Mexican Girl3:57
C4Stumblin' In3:57
C5Needles And Pins2:43
C6Do To Me3:17
D1Babe It's Up To You3:43
D2Take Good Care Of My Baby3:23
D3San Francisco Bay3:17
D4For A Few Dollars More3:33
D5Run To Me4:12
D6Hey Baby3:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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