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The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка

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The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 1
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 2
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 3
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 4
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 5
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 6
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 7
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 8
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 9
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 10
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 11
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 12
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 13
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 14
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 15
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 16
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 1
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 2
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 3
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 4
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 5
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 6
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 7
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 8
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 9
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 10
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 11
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 12
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 13
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 14
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 15
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 16
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588243318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Трек-лист
Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater / Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah Part 6-12 (Remix) / Special, Fucking Young / Perfect, Smuckers, O’s, Okaga, CA 6, Yellow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка

Впервые на виниле, альбома "Cherry Bomb" 2015 года, знаменитого рэпера Tyler, The Creator. Один из самых амбициозных альбомов американского рэпера Tyler, The Creator, включающий в себя все, начиная с пышных оркестровок и заканчивая жесткими гитарами грувами, плюс выдающиеся гости, среди которых Канье Уэст, Лил Уэйн, Schoolboy Q, Фаррелл Уильямс и другие. Теперь этот альбом, который сам Тайлер охарактеризовал Билборду как «музыка, которую я всегда хотел создать», впервые будет доступен на виниле.



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588243318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Трек-лист
Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater / Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah Part 6-12 (Remix) / Special, Fucking Young / Perfect, Smuckers, O’s, Okaga, CA 6, Yellow
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле, альбома "Cherry Bomb" 2015 года, знаменитого рэпера Tyler, The Creator. Один из самых амбициозных альбомов американского рэпера Tyler, The Creator, включающий в себя все, начиная с пышных оркестровок и заканчивая жесткими гитарами грувами, плюс выдающиеся гости, среди которых Канье Уэст, Лил Уэйн, Schoolboy Q, Фаррелл Уильямс и другие. Теперь этот альбом, который сам Тайлер охарактеризовал Билборду как «музыка, которую я всегда хотел создать», впервые будет доступен на виниле.


Теги товара: Соул, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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