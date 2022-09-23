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Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка

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Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
UNZIPPED
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
UNZIPPED
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка

Track List

Unzipped...In The Studio: The Love Songs

A1Love Is Blind
A2All The Time In The World
A3Fare Thee Well
A4Summer Rain
B1One Of These Days
B2Easier Said Than Done
B3Wherever You May Go
B4Forevermore
B5Till The End Of Time

Starkers In Tokyo

C1Sailing Ships
C2Too Many Tears
C3The Deeper The Love
C4Love Ain't No Stranger
C5Can't Go On
D1Give Me All Your Love
D2Don't Fade Away
D3Is This Love
D4Here I Go Again
D5Soldier Of Fortune
D6Only My Soul (A Cappella)
D7Fool For Your Loving (Excerpt)

Отзывы о товаре Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка

23.09.2022
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Пишем Whitesnake , подразумеваем David Coverdale . “Unzipped” великолепный двойной сборник баллад и акустических версий . Первый диск имеет подзаголовок “Acoustic Adventures – Unzipped… In The Studio: Love Songs” и она охватывает сольный альбом Дэвида “Into The Light” (2000) и альбомы Whitesnake “Good To Be Bad” (2008) и “Forevermore” (2011) Второй диск – это расширенный “Starkers In Tokyo”. Всего на альбоме 21 композиция .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличная запись . Шикарное оформление альбома .
14.09.2022
Олег

Достоинства:
“Unzipped” – это расширенное и ремикшированное переиздание акустического концертного альбома Whitesnake “Starkers In Tokyo” (1998). На пластинке играют и поют в основном Дэвид и его гитарист Адриан Ванденберг и Дуг Элдрич в последних номерах .

Недостатки:
Не выявлено .

Комментарий:
Это классика жанра . Прекрасное красочное оформление . Тяжелый винил . Просто подарок для поклонников Ковердейла .
13.06.2022
Елена

Достоинства:
Шикарное издание на двух 180 грамовых пластинках . Альбом разворотный - очень красивый . По звуку нареканий никаких нет . По музыке - просто очень круто . Совершенно неожиданное звучание известных и не очень композиций .

Недостатки:
Их просто не существует .

Комментарий:
Whitesnake - британская и американская рок-группа , созданная в 1978 году Дэвидом Ковердэйлом, бывшим вокалистом Deep Purple . Альбом вышел 19 октября 2018 г. Это сборник акустических записей Whitesnake . Первый диск сборника содержит редкие и неизданные версии лучших хитов . Второй диск - концерт, сыгранный Ковердейлом и гитаристом Адрианом Ванденбергом в Токио в 1997 году . Этот концерт был записан и издан только в Японии под названием Starkers in Tokyo и представляет в акустике разные эпохи Whitesnake .
Обязательная позиция для поклонников Дэвида Ковердейла .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
UNZIPPED
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

Unzipped...In The Studio: The Love Songs

A1Love Is Blind
A2All The Time In The World
A3Fare Thee Well
A4Summer Rain
B1One Of These Days
B2Easier Said Than Done
B3Wherever You May Go
B4Forevermore
B5Till The End Of Time

Starkers In Tokyo

C1Sailing Ships
C2Too Many Tears
C3The Deeper The Love
C4Love Ain't No Stranger
C5Can't Go On
D1Give Me All Your Love
D2Don't Fade Away
D3Is This Love
D4Here I Go Again
D5Soldier Of Fortune
D6Only My Soul (A Cappella)
D7Fool For Your Loving (Excerpt)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.09.2022
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Пишем Whitesnake , подразумеваем David Coverdale . “Unzipped” великолепный двойной сборник баллад и акустических версий . Первый диск имеет подзаголовок “Acoustic Adventures – Unzipped… In The Studio: Love Songs” и она охватывает сольный альбом Дэвида “Into The Light” (2000) и альбомы Whitesnake “Good To Be Bad” (2008) и “Forevermore” (2011) Второй диск – это расширенный “Starkers In Tokyo”. Всего на альбоме 21 композиция .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличная запись . Шикарное оформление альбома .
14.09.2022
Олег

Достоинства:
“Unzipped” – это расширенное и ремикшированное переиздание акустического концертного альбома Whitesnake “Starkers In Tokyo” (1998). На пластинке играют и поют в основном Дэвид и его гитарист Адриан Ванденберг и Дуг Элдрич в последних номерах .

Недостатки:
Не выявлено .

Комментарий:
Это классика жанра . Прекрасное красочное оформление . Тяжелый винил . Просто подарок для поклонников Ковердейла .
13.06.2022
Елена

Достоинства:
Шикарное издание на двух 180 грамовых пластинках . Альбом разворотный - очень красивый . По звуку нареканий никаких нет . По музыке - просто очень круто . Совершенно неожиданное звучание известных и не очень композиций .

Недостатки:
Их просто не существует .

Комментарий:
Whitesnake - британская и американская рок-группа , созданная в 1978 году Дэвидом Ковердэйлом, бывшим вокалистом Deep Purple . Альбом вышел 19 октября 2018 г. Это сборник акустических записей Whitesnake . Первый диск сборника содержит редкие и неизданные версии лучших хитов . Второй диск - концерт, сыгранный Ковердейлом и гитаристом Адрианом Ванденбергом в Токио в 1997 году . Этот концерт был записан и издан только в Японии под названием Starkers in Tokyo и представляет в акустике разные эпохи Whitesnake .
Обязательная позиция для поклонников Дэвида Ковердейла .


Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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