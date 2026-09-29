Metallica - Ride The Lightning (0602547885241) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402591
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Ride The Lightning (0602547885241) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Fight Fire With Fire
|4:44
|A2
|Ride The Lightning
|6:36
|A3
|For Whom The Bell Tolls
|5:10
|A4
|Fade To Black
|6:56
|B1
|Trapped Under Ice
|4:03
|B2
|Escape
|4:23
|B3
|Creeping Death
|6:36
|B4
|The Call Of Ktulu
|8:52
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Fight Fire With Fire
|4:44
|A2
|Ride The Lightning
|6:36
|A3
|For Whom The Bell Tolls
|5:10
|A4
|Fade To Black
|6:56
|B1
|Trapped Under Ice
|4:03
|B2
|Escape
|4:23
|B3
|Creeping Death
|6:36
|B4
|The Call Of Ktulu
|8:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Metallica - Ride The Lightning (0602547885241) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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