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Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) - фото 1
Виниловая пластинка Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) - фото 2
Виниловая пластинка Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка

Одиннадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 2001 году. No More Shall We Part вышел после четырёхлетнего перерыва с момента выхода The Boatman’s Call в 1997-м. В 1999—2000 Кейв страдал тяжёлой наркотической и алкогольной зависимостью, но ему удалось преодолеть её и начать работу над альбомом. No More Shall We Part демонстрирует виртуозные таланты группы со сложными инструментальными партиями практически в каждой композиции. Кроме того, текст Ника стал менее неясным, нежели обычно, и он поёт в более широком вокальном диапазоне, чем раньше, достигая иногда даже альта. Всё это было положительно встречено большинством как критиков, так и поклонников.

Отзывы о товаре Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Одиннадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 2001 году. No More Shall We Part вышел после четырёхлетнего перерыва с момента выхода The Boatman’s Call в 1997-м. В 1999—2000 Кейв страдал тяжёлой наркотической и алкогольной зависимостью, но ему удалось преодолеть её и начать работу над альбомом. No More Shall We Part демонстрирует виртуозные таланты группы со сложными инструментальными партиями практически в каждой композиции. Кроме того, текст Ника стал менее неясным, нежели обычно, и он поёт в более широком вокальном диапазоне, чем раньше, достигая иногда даже альта. Всё это было положительно встречено большинством как критиков, так и поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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