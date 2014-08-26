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Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка

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Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - фото 1
Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - фото 2
Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Nocturama
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute/Bmg
Barcode
[5414939711213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Nocturama
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом Nick Cave &amp;amp;amp; The Bad Seeds, изданный в 2003 году. Nocturama был принят весьма неоднозначно, по стилю он похож на Henry’s Dream одиннадцатилетней давности. На сегодняшний день это последний альбом с одним из самых первых участников коллектива – Бликсой Баргельдом.

Отзывы о товаре Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute/Bmg
Barcode
[5414939711213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Nocturama
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Двенадцатый студийный альбом Nick Cave &amp;amp;amp; The Bad Seeds, изданный в 2003 году. Nocturama был принят весьма неоднозначно, по стилю он похож на Henry’s Dream одиннадцатилетней давности. На сегодняшний день это последний альбом с одним из самых первых участников коллектива – Бликсой Баргельдом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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