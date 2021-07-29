Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
HISTORY CONTINUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184919
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
HISTORY CONTINUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A1 Michael Jackson & Janet Jackson Scream A2 Michael Jackson They Don't Care About Us A3 Michael Jackson Stranger In Moscow A4 Michael Jackson This Time Around B1 Michael Jackson Earth Song B2 Michael Jackson D.S. B3 Michael Jackson Money B4 Michael Jackson Come Together C1 Michael Jackson You Are Not Alone C2 Michael Jackson Childhood (Theme From "Free Willy 2") C3 Michael Jackson Tabloid Junkie C4 Michael Jackson 2 Bad D1 Michael Jackson HIStory D2 Michael Jackson Little Susie D3 Michael Jacks
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Michael Jackson, Janet Jackson – Scream
|A2
|Michael Jackson – They Don't Care About Us
|A3
|Michael Jackson – Stranger In Moscow
|A4
|Michael Jackson – This Time Around
|B1
|Michael Jackson – Earth Song
|B2
|Michael Jackson – D.S.
|B3
|Michael Jackson – Money
|B4
|Michael Jackson – Come Together
|C1
|Michael Jackson – You Are Not Alone
|C2
|Michael Jackson – Childhood (Theme From "Free Willy 2")
|C3
|Michael Jackson – Tabloid Junkie
|C4
|Michael Jackson – 2 Bad
|D1
|Michael Jackson – HIStory
|D2
|Michael Jackson – Little Susie
|D3
|Michael Jackson – Smile
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
HISTORY CONTINUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A1 Michael Jackson & Janet Jackson Scream A2 Michael Jackson They Don't Care About Us A3 Michael Jackson Stranger In Moscow A4 Michael Jackson This Time Around B1 Michael Jackson Earth Song B2 Michael Jackson D.S. B3 Michael Jackson Money B4 Michael Jackson Come Together C1 Michael Jackson You Are Not Alone C2 Michael Jackson Childhood (Theme From "Free Willy 2") C3 Michael Jackson Tabloid Junkie C4 Michael Jackson 2 Bad D1 Michael Jackson HIStory D2 Michael Jackson Little Susie D3 Michael Jacks
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Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Michael Jackson, Janet Jackson – Scream
|A2
|Michael Jackson – They Don't Care About Us
|A3
|Michael Jackson – Stranger In Moscow
|A4
|Michael Jackson – This Time Around
|B1
|Michael Jackson – Earth Song
|B2
|Michael Jackson – D.S.
|B3
|Michael Jackson – Money
|B4
|Michael Jackson – Come Together
|C1
|Michael Jackson – You Are Not Alone
|C2
|Michael Jackson – Childhood (Theme From "Free Willy 2")
|C3
|Michael Jackson – Tabloid Junkie
|C4
|Michael Jackson – 2 Bad
|D1
|Michael Jackson – HIStory
|D2
|Michael Jackson – Little Susie
|D3
|Michael Jackson – Smile
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Люблю эту пластинку. Хоть это и пикчер-диск, но качество все равно отличное, да им выглядит для коллекции просто отлично.
Комментарий:
Фанатам рекомендую.
Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка
Достоинства:
Люблю эту пластинку. Хоть это и пикчер-диск, но качество все равно отличное, да им выглядит для коллекции просто отлично.
Комментарий:
Фанатам рекомендую.