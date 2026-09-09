Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Off The Wall, Limited
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185118
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Off The Wall, Limited
Жанр
Диско
Трек-лист
Don’t Stop ’Til You Get Enough, Rock With You, Working Day And Night, Get On The Floor, Off The Wall, Girlfriend, She’s Out Of My Life, I Can’t HeIt, It’s The Falling In Love, Burn This Disco Out
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Don't Stop 'Til You Get Enough
|6:02
|A2
|Rock With You
|3:38
|A3
|Working Day And Night
|5:12
|A4
|Get On The Floor
|4:44
|B1
|Off The Wall
|4:04
|B2
|Girlfriend
|3:04
|B3
|She's Out Of My Life
|3:36
|B4
|I Can't Help It
|4:27
|B5
|It's The Falling In Love
|3:46
|B6
|Burn This Disco Out
|3:38
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Off The Wall, Limited
Жанр
Диско
Трек-лист
Don’t Stop ’Til You Get Enough, Rock With You, Working Day And Night, Get On The Floor, Off The Wall, Girlfriend, She’s Out Of My Life, I Can’t HeIt, It’s The Falling In Love, Burn This Disco Out
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Don't Stop 'Til You Get Enough
|6:02
|A2
|Rock With You
|3:38
|A3
|Working Day And Night
|5:12
|A4
|Get On The Floor
|4:44
|B1
|Off The Wall
|4:04
|B2
|Girlfriend
|3:04
|B3
|She's Out Of My Life
|3:36
|B4
|I Can't Help It
|4:27
|B5
|It's The Falling In Love
|3:46
|B6
|Burn This Disco Out
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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