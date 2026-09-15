This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка
Filigree &amp;amp;amp;amp;amp; Shadow - второй альбом, выпущенный коллективом This Mortal Coil в 1986 году. Расширенное ремастированное переиздание на двойном черном 180-ти граммовом виниле с переосмысленной обложкой и отдельными глянцевыми вкладками. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Это издание посвящается Доминику Эпплтону и Луизе Рутковски. This Mortal Coil была своего рода супергруппой лейбла 4AD, которая записала три альбома и несколько других треков в период с 1983 по 1991 год. Единственными официальными участниками проекта были глава лейбла 4AD Иво Уоттс-Рассел и известный продюсер Джон Фрайер. Для проекта привлекались многие вокалисты и музыканты из групп 4AD (и не только из 4AD), такие как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Dif Juz, Colourbox, The Wolfgang Press, Cindytalk, Breathless и др. Хотя проект был свернут после выхода альбома 1991 года Blood, концепция была пересмотрена Иво в 1998 году с аналогичным коллективом под названием The Hope Blister. Название Эта смертная спираль взято из Эскиза мертвого попугая Летающего цирка Монти Пайтона, который, в свою очередь, является цитатой из Гамлета Уильяма Шекспира (...какие мечты могут сбыться, когда мы сбросим эту смертную спираль...).
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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