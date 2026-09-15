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This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 1
Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 2
Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 3
Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 1
  • Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 2
  • Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 3
  • Виниловая пластинка This Mortal Coil, Filigree &amp; Shadow (0652637300512) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка

Filigree &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Shadow - второй альбом, выпущенный коллективом This Mortal Coil в 1986 году. Расширенное ремастированное переиздание на двойном черном 180-ти граммовом виниле с переосмысленной обложкой и отдельными глянцевыми вкладками. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Это издание посвящается Доминику Эпплтону и Луизе Рутковски. This Mortal Coil была своего рода супергруппой лейбла 4AD, которая записала три альбома и несколько других треков в период с 1983 по 1991 год. Единственными официальными участниками проекта были глава лейбла 4AD Иво Уоттс-Рассел и известный продюсер Джон Фрайер. Для проекта привлекались многие вокалисты и музыканты из групп 4AD (и не только из 4AD), такие как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Dif Juz, Colourbox, The Wolfgang Press, Cindytalk, Breathless и др. Хотя проект был свернут после выхода альбома 1991 года Blood, концепция была пересмотрена Иво в 1998 году с аналогичным коллективом под названием The Hope Blister. Название Эта смертная спираль взято из Эскиза мертвого попугая Летающего цирка Монти Пайтона, который, в свою очередь, является цитатой из Гамлета Уильяма Шекспира (...какие мечты могут сбыться, когда мы сбросим эту смертную спираль...).

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Filigree &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Shadow - второй альбом, выпущенный коллективом This Mortal Coil в 1986 году. Расширенное ремастированное переиздание на двойном черном 180-ти граммовом виниле с переосмысленной обложкой и отдельными глянцевыми вкладками. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Это издание посвящается Доминику Эпплтону и Луизе Рутковски. This Mortal Coil была своего рода супергруппой лейбла 4AD, которая записала три альбома и несколько других треков в период с 1983 по 1991 год. Единственными официальными участниками проекта были глава лейбла 4AD Иво Уоттс-Рассел и известный продюсер Джон Фрайер. Для проекта привлекались многие вокалисты и музыканты из групп 4AD (и не только из 4AD), такие как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Dif Juz, Colourbox, The Wolfgang Press, Cindytalk, Breathless и др. Хотя проект был свернут после выхода альбома 1991 года Blood, концепция была пересмотрена Иво в 1998 году с аналогичным коллективом под названием The Hope Blister. Название Эта смертная спираль взято из Эскиза мертвого попугая Летающего цирка Монти Пайтона, который, в свою очередь, является цитатой из Гамлета Уильяма Шекспира (...какие мечты могут сбыться, когда мы сбросим эту смертную спираль...).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


This Mortal Coil - Filigree & Shadow (0652637300512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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