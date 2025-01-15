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George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка

3 Отзывы
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George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 1
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 2
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 3
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 4
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 5
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 6
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 7
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 8
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 9
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 10
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 11
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 12
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 13
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
Older
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 1
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 2
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 3
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 4
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 5
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 6
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 7
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 8
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 9
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 10
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 11
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 12
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 13
  • George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398570914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
Older
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jesus To A Child, Fastlove, Older, Spinning The Wheel, It Doesn't Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jesus To A Child, Fastlove, Older, Spinning The Wheel, It Doesn't Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
великий певец, великий альбом
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично во всём. Давно хотел, наконец свершилось.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный звук,отличная Очень довольна.Доставка в надежной упаковку



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398570914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
Older
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jesus To A Child, Fastlove, Older, Spinning The Wheel, It Doesn't Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jesus To A Child, Fastlove, Older, Spinning The Wheel, It Doesn't Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
великий певец, великий альбом
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично во всём. Давно хотел, наконец свершилось.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный звук,отличная Очень довольна.Доставка в надежной упаковку


George Michael - Older (0194398570914) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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