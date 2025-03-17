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Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный

10 Отзывы
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Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный - фото 1
Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, 7018C
Цвет
черный
  • Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный - фото 1
  • Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167952
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, 7018C
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х9х8
Вес, г.
400

Описание товара Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1200 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный

Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует хорошему производителю и продавцу
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Запечатано, быстро приехало. Не художник, но цвет устраивает абсолютно.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выбираю расходники только этого производителя.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший катридж, чип есть. Печатает
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кадридж, беру не впервый раз, отличная цена, быстрая доставка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Юлия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качество печати отличное.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Катридж подошёл. Работает все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный картридж.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Сергунин Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, качество устраивает
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь картриджем недавно, пока проявил себя хорошо



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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, 7018C
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1200 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует хорошему производителю и продавцу
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Запечатано, быстро приехало. Не художник, но цвет устраивает абсолютно.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выбираю расходники только этого производителя.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший катридж, чип есть. Печатает
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кадридж, беру не впервый раз, отличная цена, быстрая доставка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Юлия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качество печати отличное.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Катридж подошёл. Работает все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный картридж.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Сергунин Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, качество устраивает
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь картриджем недавно, пока проявил себя хорошо


Картридж Canon 729BK (4370B002) для Canon i-Sensys LBP-7010C/7018C, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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