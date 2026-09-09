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Картридж лазерный HP 117 W2073A пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный HP 117 W2073A пурпурный

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Картридж лазерный HP 117 W2073A пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179 fnw
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319512
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179 fnw
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х8
Вес, г.
350

Описание товара Картридж лазерный HP 117 W2073A пурпурный

Печатайте деловые документы с элементами, выделенными цветом, а также яркие полноцветные рекламные материалы. Недорогие и надежные оригинальные лазерные картриджи HP предназначены для печати дома и в офисе, а также для экономии вашего бюджета.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 117 W2073A пурпурный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179 fnw
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Печатайте деловые документы с элементами, выделенными цветом, а также яркие полноцветные рекламные материалы. Недорогие и надежные оригинальные лазерные картриджи HP предназначены для печати дома и в офисе, а также для экономии вашего бюджета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный HP 117 W2073A пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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