Top.Mail.Ru
Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 1
Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 2
Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 3
Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 4
Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1500
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 1
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 2
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 3
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 4
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647962
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow

Картридж лазерный Pantum CTL-1100HY с тонером желтого цвета отличается совместимостью с лазерными МФУ цветной печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Он является оригинальным расходником для печатающего устройства и отличается высоким качеством изготовления, гарантируя высококачественную полихромную печать при бесперебойной работе МФУ. Такой тонер-картридж находит применение при печати документов и изображений в цветном режиме. Картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100HY содержит запас порошкообразного тонера желтого цвета, за счет которого вы сможете выполнить печать не менее 1500 страниц. Расходник со стандартной емкостью поставляется без чипа. В комплекте представлен один такой сменный компонент для техники бренда Pantum в упаковке из картона.

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Pantum CTL-1100HY с тонером желтого цвета отличается совместимостью с лазерными МФУ цветной печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Он является оригинальным расходником для печатающего устройства и отличается высоким качеством изготовления, гарантируя высококачественную полихромную печать при бесперебойной работе МФУ. Такой тонер-картридж находит применение при печати документов и изображений в цветном режиме. Картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100HY содержит запас порошкообразного тонера желтого цвета, за счет которого вы сможете выполнить печать не менее 1500 страниц. Расходник со стандартной емкостью поставляется без чипа. В комплекте представлен один такой сменный компонент для техники бренда Pantum в упаковке из картона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100HY для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...