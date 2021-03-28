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Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
INTROSPECTIVE
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165917
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Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295831950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
INTROSPECTIVE
Жанр
House
Трек-лист
Left to my own devices, I want a dog, Domino dancing, Im not scared, Always on my mind/In my house, Its alright
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка

Track List

A1Left To My Own Devices8:16
A2I Want A Dog6:15
A3Domino Dancing7:40
B1I'm Not Scared7:23
B2Always On My Mind / In My House9:05
B3It's Alright9:24

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка

28.03.2021
Рустам

Достоинства:
Альбом включает в себя главные хиты Domino Dancing и Always On My Mind. новое запечатанное издание по демократичной цене!

Комментарий:
Рекомендую на котофото с учетом балов, получается очень выгодно.



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295831950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
INTROSPECTIVE
Жанр
House
Трек-лист
Left to my own devices, I want a dog, Domino dancing, Im not scared, Always on my mind/In my house, Its alright
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Left To My Own Devices8:16
A2I Want A Dog6:15
A3Domino Dancing7:40
B1I'm Not Scared7:23
B2Always On My Mind / In My House9:05
B3It's Alright9:24
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.03.2021
Рустам

Достоинства:
Альбом включает в себя главные хиты Domino Dancing и Always On My Mind. новое запечатанное издание по демократичной цене!

Комментарий:
Рекомендую на котофото с учетом балов, получается очень выгодно.


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