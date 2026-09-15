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Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка

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8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 1
8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 2
8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 3
8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 4
8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 5
8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 6
8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 1
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 2
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 3
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 4
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 5
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 6
  • 8437016248126, Виниловая пластинка Webster, Ben; Peterson, Oscar, Meets Oscar Peterson - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Ben Webster &amp; Oscar Peterson / Meets Oscar Peterson (1LP) - это встреча двух музыкальных гениев, саксофониста Бена Уэбстера и пианиста Оскара Питерсона, в одном потрясающем альбоме. Альбом Meets Oscar Peterson - это истинный музыкальный шедевр, который передает весь элегантный и разнообразный звуковой спектр, созданный этим дуэтом. Бен Уэбстер с его красивым и глубоким звучанием саксофона проникает в самую душу слушателя, а Оскар Питерсон своим мастерством на фортепиано создает мелодическое и аккомпанементальное великолепие. В каждой композиции альбома Meets Oscar Peterson вы сможете ощутить сумасшедшую химию и взаимодействие между двумя виртуозами. Их музыкальное взаимопонимание и техническое мастерство создают потрясающие импровизации и эмоциональный отклик, который уносит слушателя в новые музыкальные просторы. Купить виниловую пластинку Ben Webster &amp; Oscar Peterson / Meets Oscar Peterson (1LP) - это шанс иметь в своей коллекции настоящее произведение искусства. Откройте для себя мир бесконечной музыкальной красоты и наслаждайтесь абсолютным совершенством саксофона и фортепиано.

Отзывы о товаре Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Ben Webster &amp; Oscar Peterson / Meets Oscar Peterson (1LP) - это встреча двух музыкальных гениев, саксофониста Бена Уэбстера и пианиста Оскара Питерсона, в одном потрясающем альбоме. Альбом Meets Oscar Peterson - это истинный музыкальный шедевр, который передает весь элегантный и разнообразный звуковой спектр, созданный этим дуэтом. Бен Уэбстер с его красивым и глубоким звучанием саксофона проникает в самую душу слушателя, а Оскар Питерсон своим мастерством на фортепиано создает мелодическое и аккомпанементальное великолепие. В каждой композиции альбома Meets Oscar Peterson вы сможете ощутить сумасшедшую химию и взаимодействие между двумя виртуозами. Их музыкальное взаимопонимание и техническое мастерство создают потрясающие импровизации и эмоциональный отклик, который уносит слушателя в новые музыкальные просторы. Купить виниловую пластинку Ben Webster &amp; Oscar Peterson / Meets Oscar Peterson (1LP) - это шанс иметь в своей коллекции настоящее произведение искусства. Откройте для себя мир бесконечной музыкальной красоты и наслаждайтесь абсолютным совершенством саксофона и фортепиано.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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