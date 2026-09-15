Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Ben Webster & Oscar Peterson / Meets Oscar Peterson (1LP) - это встреча двух музыкальных гениев, саксофониста Бена Уэбстера и пианиста Оскара Питерсона, в одном потрясающем альбоме. Альбом Meets Oscar Peterson - это истинный музыкальный шедевр, который передает весь элегантный и разнообразный звуковой спектр, созданный этим дуэтом. Бен Уэбстер с его красивым и глубоким звучанием саксофона проникает в самую душу слушателя, а Оскар Питерсон своим мастерством на фортепиано создает мелодическое и аккомпанементальное великолепие. В каждой композиции альбома Meets Oscar Peterson вы сможете ощутить сумасшедшую химию и взаимодействие между двумя виртуозами. Их музыкальное взаимопонимание и техническое мастерство создают потрясающие импровизации и эмоциональный отклик, который уносит слушателя в новые музыкальные просторы. Купить виниловую пластинку Ben Webster & Oscar Peterson / Meets Oscar Peterson (1LP) - это шанс иметь в своей коллекции настоящее произведение искусства. Откройте для себя мир бесконечной музыкальной красоты и наслаждайтесь абсолютным совершенством саксофона и фортепиано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (060...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитFuture - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSecret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитThe Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) винил...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитJacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитJethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитNat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ben Webster & Oscar Peterson - Meets Oscar Peterson (8437016248126) виниловая пластинка