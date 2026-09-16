David Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
David Byrne & St. Vincent
Альбом (сингл)
Love This Giant
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 699172
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637323115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
David Byrne & St. Vincent
Альбом (сингл)
Love This Giant
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Who, Weekend In The Dust, Dinner For Two, Ice Age, Ape, The Forest Awakes, I Should Watch T.V., Lazarus, Optimist, B10 Lightning, B11 The One Who Broke Your Heart, B12 Outside Of Space And Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who, Weekend In The Dust, Dinner For Two, Ice Age, Ape, The Forest Awakes, I Should Watch T.V., Lazarus, Optimist, B10 Lightning, B11 The One Who Broke Your Heart, B12 Outside Of Space And Time
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637323115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
David Byrne & St. Vincent
Альбом (сингл)
Love This Giant
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Who, Weekend In The Dust, Dinner For Two, Ice Age, Ape, The Forest Awakes, I Should Watch T.V., Lazarus, Optimist, B10 Lightning, B11 The One Who Broke Your Heart, B12 Outside Of Space And Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who, Weekend In The Dust, Dinner For Two, Ice Age, Ape, The Forest Awakes, I Should Watch T.V., Lazarus, Optimist, B10 Lightning, B11 The One Who Broke Your Heart, B12 Outside Of Space And Time
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David Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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