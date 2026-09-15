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Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка

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Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 1
Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 2
Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 3
Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 4
Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
The Atomic Mr. Basie
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 1
  • Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 2
  • Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 3
  • Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 4
  • Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8437016248188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
The Atomic Mr. Basie
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Kid From Red Bank, Duet, Splanky, Flight Of The Foo Birds, Double-O, Li'l Dartlin', Whirly-Bird, Midnite Blue, After Supper, Fantail, Teddy The Toad, The Late Late Show
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Kid From Red Bank, Duet, Splanky, Flight Of The Foo Birds, Double-O, Li'l Dartlin', Whirly-Bird, Midnite Blue, After Supper, Fantail, Teddy The Toad, The Late Late Show



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8437016248188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
The Atomic Mr. Basie
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Kid From Red Bank, Duet, Splanky, Flight Of The Foo Birds, Double-O, Li'l Dartlin', Whirly-Bird, Midnite Blue, After Supper, Fantail, Teddy The Toad, The Late Late Show
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Kid From Red Bank, Duet, Splanky, Flight Of The Foo Birds, Double-O, Li'l Dartlin', Whirly-Bird, Midnite Blue, After Supper, Fantail, Teddy The Toad, The Late Late Show


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - The Atomic Mr. Basie (8437016248188) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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