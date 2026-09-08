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Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л

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Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото 1
Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото 2
Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото 1
  • Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото 2
  • Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 114722
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Регулятор мощности
нет
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х31
Вес, кг.
6.8

Описание товара Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л

Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л



Теги товара: мощные, без мешка

Отзывы о товаре Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Регулятор мощности
нет
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л


Теги товара: мощные, без мешка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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