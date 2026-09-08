Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Мощность всасывания, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 114722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Регулятор мощности
нет
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х31
Вес, кг.
6.8
Описание товара Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л
Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Регулятор мощности
нет
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, для сухой уборки, с контейнером, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, для сухой уборки, с контейнером, с регулировкой мощности
Пылесос VITEK 1894(OR) 1800 Вт, 2,5 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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