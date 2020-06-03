8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Koss Porta Pro Classic

(2)
Артикул: 48033
  • Наушники Koss Porta Pro Classic - фото 1
  • Наушники Koss Porta Pro Classic - фото 2
Наушники Koss Porta Pro Classic - фото 1
Наушники Koss Porta Pro Classic - фото 2
2 990 руб. 
3 490 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 48033
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKoss
Тип товараНаушники
Микрофоннет
накладные наушники, импеданс 60 Ом, чувствительность 101 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, вес 79 г, складная конструкция


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
Оставить отзыв


03.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Просто шикарный звук.
Весь диапазон частот, даже низкие на пределе слышимого диапазона. Хороший баланс с басами, на слабой громкости уровень низких частот не меняется, типо Bass Boost. Четкое звучание всех инструментов,услышал даже новые которые до этого не слышал. Складываются в очень компактный комок.
Удобное оголовье, ношу зимой под шапкой с ушами.

Недостатки:
Я для себя их не нашел. Наушники проработаны до мелочей. Спасибо фирме KOSS.

Комментарий:
Я сам музыкант и эти наушники это лучшее, что у меня было. А было много и придираюсь к звучанию сильно. Оценка 5+


03.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Поддерживаю всех, кто ставил пять звезд, эти наушники достойны шести-семи звезд на самом деле! По поводу звука - вот представьте, что ваша голова как-бы пустая ваза и через ушные отверстия ее всецело ЗАПОЛНЯЕТ божественный звук.
Я думал, что 60 Ом будут тихими, так даже на интегрированной звуковухе ПК наушники звучат громче, чем все 16 Ом вкладыши, что у меня были. Раза в полтора громче в среднем.

Недостатки:
Недостаток один - вызывают зависимость =) Если сломаются - буду страдать.

Комментарий:
Как мне показалось, у всей музыки появилась какая-то приятная "объемность", ощущение пространства. Это при том, что я не трогал никаких эквалайзеров, просто распаковал, подключил, убавил звук (громкие и это хорошо), залип. Я вообще впервые здесь отзыв пишу, не мог сдержаться, ушки того заслуживают.

Самовывоз невозможен
Наушники Koss Porta Pro Classic - купить по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...