Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С

Компрессорный ингалятор Little Doctor LD-212C - это современный компактный медицинский прибор, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, путем вдыхания аэрозоля лекарственных препаратов. Прибор может быть использован всеми членами семьи, включая детей, независимо от их возраста. Во время ингаляции можно целенаправленно оказывать воздействие на определённые участки дыхательных путей (нижние, средние и верхние отделы) при помощи сменных распылителей разного цвета: Если стоит распылитель A (желтого цвета), то размер частиц составляет 5,0 мкм и предназначен преимущественно для нижних отделов дыхательной системы / Если стоит распылитель B - универсальный (синего цвета), то размер частиц составляет 4,0 мкм и предназначен для всех отделов дыхательной системы / Если стоит распылитель C (красного цвета), то размер частиц составляет 3,5 мкм и предназначен преимущественно для верхних отделов дыхательной системы. Комплектация:
- Небулайзер Little Doctor LD-212C (компрессор, муфта, распылитель ингаляционный «В» LD-N002, верхняя и нижняя части небулайзера);
- Распылитель ингаляционный «A» LD-N001;
- Распылитель ингаляционный «C» LD-N003;
- Маска ингаляционная взрослая LD-N041;
- Маска ингаляционная детская LD-N040;
- Насадка для носа взрослая LD-N058;
- Насадка для носа детская LD-N059;
- Мундштук ингаляционный LD-N022 - 2 шт.;
- Трубка ингаляционная длиной 2 m LD-N051;
- Запасной фильтр ингаляционный LD-N055 - 5 шт.;
- Предохранитель 1A 250 В (комплект запасных предохранителей) - 2 шт.;
- Сумка для хранения принадлежностей;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
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, Аппараты Дарсонваль
, Аппликаторы
, Бритье и эпиляция
, Весы напольные
, Зеркала для макияжа
, Ингаляторы
, Контактные линзы и аксессуары
, Косметика
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, Массажеры
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, Товары для ухода за полостью рта
, Укладка и сушка волос
, Электротепло
, Аспираторы назальные электрические
, Ингаляторы для детей от кашля и насморка
, Пикфлоуметры
, Портативные небулайзеры
, Ультразвуковые ингаляторы
, Компрессорные небулайзеры
, Тепловлажные ингаляторы
, Электронные отсасыватели соплей у детей
, Аспираторы для новорожденного
, Пикфлоуметры со сменными мундштуками
.
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22.04.2019
хороший бюджетный вариант небулайзера. в принципе не шумный. на первой процедуре ребенок вообще уснул. за 5 дней избавились от ларинготрахеита . за пол года использовала по мере необходимости. физ раствором дышали несколько дней когда сопли прозрачные где то схватили , и спасибо этому чудному аппарату , что дальше наша простуда не переросла в кашель и осложнения.
Недостатки:
нет обнаружено. всё легко и понятно в использовании
Комментарий:
есть три варианта насадки, которые отличаются по форме и цвету (для верхних дыхательных путей , для нижний дыхательных путей и для комбинированного лечения , когда и верхние и нижние пути нужно обработать лекарством) так же в комплекте две маски для ребенка и взрослая.
26.02.2019
Не шумный
Хорошо распыляет
Недостатки:
Не обнаружила
21.04.2018
Замечательный ингалятор за небольшие деньги. Большое количество насадок. Умеренный шум.
21.04.2018
можно использовать всем членам семьи (маски есть в комплекте)
приятный дизайн
распылители для разного вида терапии
неубиваемый
Недостатки:
шумит
Комментарий:
Уже больше года пользуемся ингалятором всей семьей в период простуд и для профилактики. Используем, правда, только физ раствор. Ингалятор шумит, но это не сильно мешает. В остальном идеальный вариант за такие деньги.