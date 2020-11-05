Сыворотка с маслом семян моркови A'PIEU Carrot U

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|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, нормальная, сухая, чувствительная, возрастная, проблемная
|Эффект от использования
|увлажняющий, ухаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|APIEU Carrot U
|Применение
|нанесите сыворотку на очищенную и тонизированную кожу
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|масло семян моркови, масло оливы, масло семян пенника лугового, масло сафлоры, масло апельсина, масло розмарина, масло лаванды, масло герани, масло эвкалипта, масло грейпфрута, масло чайного дерева, масло бергамота, масло можжевельника
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