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Душевая стойка Iddis S316101

Артикул: 87935
  • Душевая стойка Iddis S316101 - фото 2
  • Душевая стойка Iddis S316101 - фото 3
Душевая стойка Iddis S316101 - фото 2
Душевая стойка Iddis S316101 - фото 3
2 850 руб. 
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+ 87 КэтКоинов
Артикул: 87935
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shower Bar
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Bar
БрендIddis
Тип товараДушевые штанги (стойки)
Наличие мыльницыда
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Высота душевой штанги68 см
Вес, кг0.98
Стойка для душа. Нержавеющая сталь. Комплектация полка. держатель лейки. крепления.


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Самовывоз невозможен
Душевая стойка Iddis S316101 - по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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