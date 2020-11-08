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Кисть для бровей The Saem Eyebrow Brush

Артикул: 227366
Кисть для бровей The Saem Eyebrow Brush
390 руб. 
520 руб. 

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Артикул: 227366
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Eyebrow Brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Кисть для бровей с идеальным скошенным кончиком позволит аккуратно и просто менять их оттенки и очертания. Качественный ворс оптимальной жесткости не выпадает и позволяет провести четкую, ровную линию нужной толщины, одним движением прокрашивая по всей толщине, тщательно растушевывает карандаш или тени для бровей, придает им более естественный вид. Кисть с пластмассовой ручкой удобной дины и толщины легко моется, обеспечивая высокое качество нанесения пигмента для виртуозного макияжа.


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Самовывоз невозможен
Кисть для бровей The Saem Eyebrow Brush – стоимость товара 390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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