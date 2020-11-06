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Виниловая пластинка Prince, Dirty Mind (Remastered) (0081227977771)

Артикул: 99352
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Виниловая Пластинка Prince Dirty Mind
1 430 руб. 
1 880 руб. 
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Артикул: 99352
В наличии
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Коллекция PRINCE
filter_noneТовар входит в коллекцию PRINCE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227977771
ИсполнительPrince
Альбом (сингл)DIRTY MIND
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза13.05.2011
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Dirty Mind4:11
A2When You Were Mine3:44
A3Do It All Night3:42
A4Gotta Broken Heart Again2:13
B1Uptown5:30
B2Head4:40
B3Sister1:33
B4Partyup4:24


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Виниловая пластинка Prince, Dirty Mind (Remastered) (0081227977771) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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