Виниловая пластинка Prince, Dirty Mind (Remastered) (0081227977771)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227977771
|Исполнитель
|Prince
|Альбом (сингл)
|DIRTY MIND
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|13.05.2011
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Dirty Mind
|4:11
|A2
|When You Were Mine
|3:44
|A3
|Do It All Night
|3:42
|A4
|Gotta Broken Heart Again
|2:13
|B1
|Uptown
|5:30
|B2
|Head
|4:40
|B3
|Sister
|1:33
|B4
|Partyup
|4:24
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