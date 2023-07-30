Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ONE OF THESE NIGHTS
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98802
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227961633
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ONE OF THESE NIGHTS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка
Track List
|A1
|One Of These Nights
|4:51
|A2
|Too Many Hands
|4:42
|A3
|Hollywood Waltz
|4:04
|A4
|Journey Of The Sorcerer
|6:39
|B1
|Lyin' Eyes
|6:21
|B2
|Take It To The Limit
|4:48
|B3
|Visions
|4:00
|B4
|After The Thrill Is Gone
|3:58
|B5
|I Wish You Peace
|3:45
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227961633
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ONE OF THESE NIGHTS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|One Of These Nights
|4:51
|A2
|Too Many Hands
|4:42
|A3
|Hollywood Waltz
|4:04
|A4
|Journey Of The Sorcerer
|6:39
|B1
|Lyin' Eyes
|6:21
|B2
|Take It To The Limit
|4:48
|B3
|Visions
|4:00
|B4
|After The Thrill Is Gone
|3:58
|B5
|I Wish You Peace
|3:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Достойное переиздание на чёрном 180 граммовом виниле . Высокое качество записи отличного материала . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы и информацией об альбоме .
Недостатки:
нет
Комментарий:
One Of These Nights — четвертый студийный альбом Eagles, выпущенный в 1975 году . Пластинка стала первым альбомом Eagles , занявшим первое место в чарте альбомов Billboard , с тремя синглами , попавшими в десятку лучших : One of These Nights , Lyin Eyes и Take It to the Limit . Его заглавная песня является вторым синглом группы, занявшим первое место в Billboard Hot 100 . Альбом был продан тиражом четыре миллиона копий и был номинирован на премию Грэмми «Альбом года».
Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка
Достоинства:
Достойное переиздание на чёрном 180 граммовом виниле . Высокое качество записи отличного материала . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы и информацией об альбоме .
Недостатки:
нет
Комментарий:
One Of These Nights — четвертый студийный альбом Eagles, выпущенный в 1975 году . Пластинка стала первым альбомом Eagles , занявшим первое место в чарте альбомов Billboard , с тремя синглами , попавшими в десятку лучших : One of These Nights , Lyin Eyes и Take It to the Limit . Его заглавная песня является вторым синглом группы, занявшим первое место в Billboard Hot 100 . Альбом был продан тиражом четыре миллиона копий и был номинирован на премию Грэмми «Альбом года».