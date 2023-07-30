Top.Mail.Ru
Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка - фото 1
Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ONE OF THESE NIGHTS
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98802
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EAGLES
filter_none Товар входит в коллекцию EAGLES

Коллекция EAGLES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227961633
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ONE OF THESE NIGHTS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка

Track List

A1One Of These Nights4:51
A2Too Many Hands4:42
A3Hollywood Waltz4:04
A4Journey Of The Sorcerer6:39
B1Lyin' Eyes6:21
B2Take It To The Limit4:48
B3Visions4:00
B4After The Thrill Is Gone3:58
B5I Wish You Peace3:45

Отзывы о товаре Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка

30.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Достойное переиздание на чёрном 180 граммовом виниле . Высокое качество записи отличного материала . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы и информацией об альбоме .

Недостатки:
нет

Комментарий:
One Of These Nights — четвертый студийный альбом Eagles, выпущенный в 1975 году . Пластинка стала первым альбомом Eagles , занявшим первое место в чарте альбомов Billboard , с тремя синглами , попавшими в десятку лучших : One of These Nights , Lyin Eyes и Take It to the Limit . Его заглавная песня является вторым синглом группы, занявшим первое место в Billboard Hot 100 . Альбом был продан тиражом четыре миллиона копий и был номинирован на премию Грэмми «Альбом года».



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227961633
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ONE OF THESE NIGHTS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1One Of These Nights4:51
A2Too Many Hands4:42
A3Hollywood Waltz4:04
A4Journey Of The Sorcerer6:39
B1Lyin' Eyes6:21
B2Take It To The Limit4:48
B3Visions4:00
B4After The Thrill Is Gone3:58
B5I Wish You Peace3:45
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Достойное переиздание на чёрном 180 граммовом виниле . Высокое качество записи отличного материала . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы и информацией об альбоме .

Недостатки:
нет

Комментарий:
One Of These Nights — четвертый студийный альбом Eagles, выпущенный в 1975 году . Пластинка стала первым альбомом Eagles , занявшим первое место в чарте альбомов Billboard , с тремя синглами , попавшими в десятку лучших : One of These Nights , Lyin Eyes и Take It to the Limit . Его заглавная песня является вторым синглом группы, занявшим первое место в Billboard Hot 100 . Альбом был продан тиражом четыре миллиона копий и был номинирован на премию Грэмми «Альбом года».


Eagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...