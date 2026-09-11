Описание товара Пила дисковая DeWalt DWE560K-QS

Электрическая пила DeWalt — надежный и функциональный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач по резке. Этот инструмент оснащен множеством практичных функций, делающих его незаменимым помощником в любом рабочем пространстве. Пила поставляется в удобном кейсе, что облегчает её транспортировку и хранение. С весом в 4 кг и компактными размерами (высота и ширина по 23 см), она легко управляемая, что позволяет производить точные и аккуратные резы. Главной особенностью данного устройства является его диск диаметром 184 мм. Посадочное отверстие диаметром 16 мм обеспечивает надежное крепление диска, а наличие функции фиксации шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. Электрическая пила DeWalt работает на одной скорости, что упрощает её использование и делает её отличным выбором для выполнения стандартных задач. Отсутствие плавного пуска и электронной защиты от перегрузок предполагает использование пилы в условиях, где нет необходимости в наличии подобных функций. Хотя пила не оснащена лазерным маркером и пылесборником, она компенсирует это возможностью подключения пылесоса. Это помогает поддерживать рабочую зону в чистоте и обеспечивает более комфортную работу. Эта модель также не имеет плавной регулировки скорости и тормоза двигателя, однако это не снижает её надежности и эффективности в стандартных рабочих условиях. Электронная регулировка частоты вращения также не предусмотрена, что делает пилу более простой в использовании, акцентируя внимание пользователя на основном функционале резки. В целом, электрическая пила DeWalt представляет собой надежный и простой в использовании инструмент, отлично подходящий как для профессиональных, так и для бытовых нужд.