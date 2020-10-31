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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет сигнальный
|Производство
|Россия
|Размер
|36/38
|Цвет
|оранжевый
Жилет сигнальный SM 00004062 (36/38), детский предназначен для обозначения ребенка в толпе или на дороге. С его помощью дети становятся более заметными для воспитателей, учителей, для водителей. Светоотражающая лента ярко выделяет ребенка в темноте. Данная модель жилета рассчитана на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.
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