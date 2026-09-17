Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
В наличии
Код товара: 745385
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1 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.21х0.04
Вес, кг.
1.79
Описание товара Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая
Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61472 размером 210 х 290 х 1150 мм предназначена для выполнения профессиональных земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Лопата будет полезна строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из рессорно-пружинной стали и прошла дополнительную закалку.
- Надежность — цельнометаллическая конструкция с полотном клиновидной формы и ребрами жесткости устойчива к излому.
- Защита от разрушения — антикоррозийное молотковое покрытие предотвращает появление ржавчины.
- Комфортная работа — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61472 размером 210 х 290 х 1150 мм предназначена для выполнения профессиональных земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Лопата будет полезна строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из рессорно-пружинной стали и прошла дополнительную закалку.
- Надежность — цельнометаллическая конструкция с полотном клиновидной формы и ребрами жесткости устойчива к излому.
- Защита от разрушения — антикоррозийное молотковое покрытие предотвращает появление ржавчины.
- Комфортная работа — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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