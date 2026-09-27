Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745372
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.22х0.03
Вес, кг.
1.79
Описание товара Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
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Бренд
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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