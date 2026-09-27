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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок

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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 1
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 2
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 3
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 4
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 5
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745372
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.22х0.03
Вес, кг.
1.79

Описание товара Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок

Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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