Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17052, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 744091
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Загружаем...
430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х3
Вес, г.
370
Описание товара Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17052, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки
Комбинированные плоскогубцы Сибртех 17052 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для перекусывания проволоки и захвата крепежа, прутков и других деталей. Будут полезны слесарю и монтажнику во время наладки оборудования, ремонта сантехники и выполнения других работ.
Преимущества
- Прочность и надежность — головка из высококачественной стали 45 устойчива к механическим нагрузкам.
- Долговечность — рабочая часть закалена высокочастотными токами, покрыта маслом и отшлифована для повышения твердости и защиты от коррозии.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с упорами удобно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
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Теги товара: 200 мм
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Бренд
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Комбинированные плоскогубцы Сибртех 17052 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для перекусывания проволоки и захвата крепежа, прутков и других деталей. Будут полезны слесарю и монтажнику во время наладки оборудования, ремонта сантехники и выполнения других работ.
Преимущества
- Прочность и надежность — головка из высококачественной стали 45 устойчива к механическим нагрузкам.
- Долговечность — рабочая часть закалена высокочастотными токами, покрыта маслом и отшлифована для повышения твердости и защиты от коррозии.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с упорами удобно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17052, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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