Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)

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Кирилл



Отличные тонкогубцы. Не для излишне силового выкорчевывания или откручивания чего-либо, а для удобных, точных и "тонких" работ. Длинные и худые захваты, на концах в сомкнутом состоянии размер на кончике 2,5х3,5мм! толщина в районе оси 1 см. Ручки худые, но зато с уверенным упором и отличной формой хвата. В руках и в работе ощущается как хирургический зажим. Очень удобно аккуратно вытягивать провода в пучке и захватывать практически как длинным пинцетом. Хромированное покрытие улучшает видимость в зоне захвата. Кусачки для мягких металов. Долго искал тонкогубцы именно с таким видом положения насечек в сомкнутом состоянии: пик к пику, а не в виде резьбы, соответственно можно схватить даже тонкую деталь самым краем носиков. Не понимаю, зачем клиенты ищут тонкогубцы с отсутствием просвета в закрытом состоянии, ведь, положив в зев тонкий лист чего-либо для захвата на всю длину насечек происходит обратная ситуация: ближе к оси захват есть, а к концу носиков появляется просвет. И чем толще захватываемый элемент тем сильней расходится зазор у конца губок, соответственно приходится задействовать меньшую площадь насечек и захватывать не на всю доступную длину губок. Это же геометрия. Вы же не поеупаете такой инструмент для захвата фольги или листа бумаги. Да даже они надежно фиксируются концами губок. В общем отличное приобретение. Подтверждаю наличие транспортирвочной темной смазки в сочлинении оси. Промыл очистителем тормозов или обезжиривателем, капнул трансмиссионку густую, и порядок. Ничего не закусывает при разведении и сведении губок, двигается с едва ощутимым усилием. Никакого перкоса губок и люфтов. Достойная цена. Из недостатков: края насечек острые, могут царапать захватываемый предмет, можно сгладить напильником, но тогда счешется покрытие хромированное. Ещё сравнительно малое раскрытие губок. А также не хватает пружинки для автораскрытия губок - этого нехватает при работах с частым зажимом-разжимом инструмента. Жаль нет желобка под удержание чего-то цилиндрического - типа гвоздика.