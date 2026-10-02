Top.Mail.Ru
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - фото 1
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластизоль
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластизоль
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 317 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
200

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18

Комбинированные, диэлектрические, высоковольтные плоскогубцы до ~1000В, 180мм Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" 2214-1-18_z02 удобны в использовании за счет эргономичных нескользящих рукояток. Инструмент обеспечивает работнику полноценную защиту от удара током при напряжении до 1000 В.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластизоль
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 317 г
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированные, диэлектрические, высоковольтные плоскогубцы до ~1000В, 180мм Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" 2214-1-18_z02 удобны в использовании за счет эргономичных нескользящих рукояток. Инструмент обеспечивает работнику полноценную защиту от удара током при напряжении до 1000 В.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...