Переставные клещи ЗУБР 2242-40, 400 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 742590
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Дополнительно
Максимальный захват 100 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х10х3
Вес, кг.
1.41
Описание товара Переставные клещи ЗУБР 2242-40, 400 мм
Клещи переставные Мастер обладают цельнокованной конструкцией и закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает высокое качество выполненяемых работ. -Максимальный захват: 100 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 400 мм -Материал: Cr-V Сталь -Рукоятки: Обливные -Диэлектрические: Нет -Маслобензостойкие: ДА
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Дополнительно
Максимальный захват 100 мм
Страна производитель
Россия
Клещи переставные Мастер обладают цельнокованной конструкцией и закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает высокое качество выполненяемых работ. -Максимальный захват: 100 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 400 мм -Материал: Cr-V Сталь -Рукоятки: Обливные -Диэлектрические: Нет -Маслобензостойкие: ДА
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Переставные клещи ЗУБР 2242-40, 400 мм - купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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