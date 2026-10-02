Top.Mail.Ru
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 1
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 2
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 3
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 4
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 5
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 1
  • Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 2
  • Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 3
  • Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 4
  • Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 5
  • Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 221 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
221

Описание товара Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01

Плоскогубцы KRAFTOOL ELECTRO-KRAFT 2202-1-16 z01 применяются в столярно-слесарных работах для удержания каких-либо деталей и изделий из различных материалов. Данного рода инструмент может использоваться для перекусывания проволоки, а также для деформирования тонкостенного металла.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 160 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 221 г
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскогубцы KRAFTOOL ELECTRO-KRAFT 2202-1-16 z01 применяются в столярно-слесарных работах для удержания каких-либо деталей и изделий из различных материалов. Данного рода инструмент может использоваться для перекусывания проволоки, а также для деформирования тонкостенного металла.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...