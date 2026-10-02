Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 349047
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 221 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
221
Описание товара Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01
Плоскогубцы KRAFTOOL ELECTRO-KRAFT 2202-1-16 z01 применяются в столярно-слесарных работах для удержания каких-либо деталей и изделий из различных материалов. Данного рода инструмент может использоваться для перекусывания проволоки, а также для деформирования тонкостенного металла.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 160 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 221 г
Страна производитель
Китай
Плоскогубцы KRAFTOOL ELECTRO-KRAFT 2202-1-16 z01 применяются в столярно-слесарных работах для удержания каких-либо деталей и изделий из различных материалов. Данного рода инструмент может использоваться для перекусывания проволоки, а также для деформирования тонкостенного металла.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 160 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 160 мм
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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